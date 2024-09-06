رجل ينجو بأعجوبة من 240 لسعة دبور

تمكن رجل من النجاة من 240 لسعة دبور بعدما هاجمه سرب منها، وأفقده الوعي كليا.

وقالت محطة (بي بي سي) أنه كان على آندرو باول البالغ من العمر 57 عامًا أن يدخل المستشفى ويتناول المورفين حتى يتمكن من تحمل آلام لسعات الدبابير الغاضبة. ففي 18 أغسطس، خرج باول من منزل عائلته بالقرب من بريكون، ويلز، لتفقد الحقول، كما يفعل عادةً، ليرى سربًا كبيرًا من الدبابير متجهًا نحوه، يشتبه في أن شخصًا ما، ربما مزارع آخر، عبث بعشها لأنها جاءت مباشرة نحوه وبدأت في لسعه. وركض باول نحو منزله بينما كان يقاتل الحشرات بأفضل ما يستطيع، فيما تبعه السرب إلى المنزل، وهاجم زوجته أيضًا.

وقال باول بعد الحادثة أنهم "اندفعت نحوي وبدأت في الركض نحو المنزل بأسرع ما يمكن ولكن في غضون ثوانٍ كانت في كل مكان حولي. كان بإمكاني الشعور بها في سروالي. كانت في كل مكان"، يتذكر بأول مضيفا "ركضت إلى المنزل ولكن في تلك اللحظة نسيت إغلاق الباب خلفي ودخلت المنزل".

ولحسن الحظ، جاء أحد جيران الرجل لمساعدته ونقله إلى مستشفى بريكون فتم إعطاؤه المورفين للألم المبرح والأدرينالين لردود الفعل التحسسية في جسمه حيث أخبره موظفو المستشفى أن التأخر بخمس دقائق كان من الممكن أن يقتله.

ويتذكر باول فقدانه الوعي ثم إفاقته بينما كان جسده يكافح للتعامل مع أكثر من 240 لدغة سامة وبعد أكثر من أسبوع من الحادث، يقول الرجل البالغ من العمر 57 عامًا أن مئات اللدغات لا تزال تؤلمه، على الرغم من أنه يستطيع الآن التعامل مع الألم دون دواء. كما أنه لا يزال لا يجرؤ على المغامرة خارج منزله، خوفًا من التعرض لهجوم مرة أخرى. "الألم لا يزال مروعًا. كل يوم أجد المزيد والمزيد من اللدغات. هناك 50 لدغة على جانب واحد من مؤخرتي لم أكن أدرك وجودها لأنني كنت أركز بشدة على صدري وظهري. لدي 20 لدغة على مؤخرة رأسي، و20 لدغة على رقبتي، وقد أحصت زوجتي أكثر من 80 لدغة على كل ذراع." وأضاف الرجل: "أشعر بالضعف والتعب الشديد لأنني لم أنم منذ حدوث ذلك لأن الألم شديد للغاية. لقد تفاقمت اللدغات وتحولت إلى اللون الأرجواني."

ويمكن للدبابير أن تلسع ضحاياها عدة مرات، لأنها لا تفقد لسعتها بعد الهجوم الأول مثل النحل، ولا تتظاهر بالموت، وستنتظر ظهورك مرة أخرى إذا كنت تختبئ تحت الماء. في حين أن لدغة واحدة أو اثنتين من الدبابير لا تشكل خطورة إلا إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، فإن 30 أو 40 لسعة قد تكون كافية لقتل شخص.