موعد جديد لأول رحلة خاصة يتاح لركابها التجول في الفضاء

أعلنت السلطات الأميركية، أمس، أن إقلاع صاروخ من تصنيع «سبايس إكس» في إطار مهمة «بولاريس دون»، وهي الأولى من تنظيم القطاع الخاص التي ستتيح لركابها الخروج من المركبة للتجوّل في الفضاء، قد يحصل غداً، بعد تأجيله الأسبوع الماضي.

ومن المقرر فتح نافذة إطلاق مدتها أربع ساعات غداً من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في فلوريدا، مع احتمالات أخرى السبت والأحد المقبلين، بحسب منظمة الطيران المدني الأميركية.

ولم تعلّق شركة «سبايس إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك بعد على نافذة الإطلاق الجديدة.

وكانت مهمة «بولاريس دون» التي تضم في عدادها مليارديراً وطياراً وموظفتين في «سبايس إكس»، قد أرجئت مرة أولى لمدة 24 ساعة في 26 أغسطس الماضي، إثر رصد «تسرب للهيليوم» على وصلة إمداد الصاروخ.

وأرجئ الإطلاق مجدداً يوم الجمعة الماضي «بسبب توقعات جوية غير مواتية».