إعصار ديبي يحمل كميات هائلة من المخدرات إلى شوارع فلوريدا

أدى إعصار ديبي الذي وقع منذ عدة أسابيع في الولايات المتحدة إلى بعثرة حمولات متفرقة من الكوكايين المهرب، ووضعها في طريق الصيادين والمصطافين وفقا لما ذكرته الشرطة.

ونقل موقع "لاتين تايمز" عن الشرطة قولها أن رواد القوارب في فلوريدا عثروا مؤخرا على كمية كبيرة من الكوكايين في خليج المكسيك بعد العواصف الأخيرة، وهذه المرة بلغت قيمتها أكثر من نصف مليون دولار. وفي يوم آخر عثر رواد القوارب على طرد بحجم الميكروويف مغطى بقشرة البحر قبالة جزيرة بانثر كي بالقرب من ميناء الجزر. وسلم رواد القوارب الطرد إلى السلطات، التي قالت إنه تحتوي على كوكايين بقيمة 625 ألف دولار. وخمنت الشرطة إنهم يعتقدون أن الطرد، الذي وجد عالقًا في أشجار المانجروف، قد طار به الإعصار ديبي مؤخرًا.

يأتي هذا بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسليم مواطنين كمية أخرى من الكوكايين بقيمة مليون دولار جمعت من على شاطئ فلوريدا في أعقاب العاصفة.

ونشر مكتب عمدة مقاطعة كولير على صفحته على فيسبوك أنهم "يقدرون مساعدة المواطنين الصالحين" ويحققون في الطرد الجديد الذي تم العثور عليه. وجاء في منشور مكتب عمدة مقاطعة كولير على فيسبوك: "قال المحققون إن الكوكايين ربما جرفته أمواج المد من الساحل الشرقي بسبب العواصف الأخيرة. وتم اكتشاف عبوات كبيرة من المخدرات تتراوح من الماريجوانا إلى الحشيش إلى الكوكايين تطفو في المياه قبالة ميامي وفلوريدا كيز".