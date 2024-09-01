جمعية الصحفيين تختتم احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية في دبي

اختتمت جمعية الصحفيين احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، والتي أقيمت بمقر الجمعية في دبي، بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية فضيلة المعيني، وعضوة مجلس الإدارة حليمة الملا، وعدد من الصحافيات عضوات الجمعية.

وأكدت فضيلة المعيني خلال الاحتفال أن تخصيص يوم للمرأة يؤكد تقدير قيادتنا الرشيدة لدور المرأة الإماراتية وعطائها وتميزها في كل المجالات والقطاعات حتى أصبحت وجهاً مشرفاً يمثل الإمارات في كل مكان.

وتذكرت المعيني أيام تأسيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وأن خمساً من بنات الإمارات كن وراء فكرة التأسيس التي كانت حلماً يراودهن، وسعين بكل طاقاتهن في نهايات التسعينات وبدايات عام 2000 لتحقيق الحلم حتى أصبح حقيقة.

من جهتها، ناقشت الدكتورة آمال عبدالمولى أستاذ مساعد بجامعة المدينة عجمان مع الحضور أهمية الصحة النفسية للمرأة وكيفية ممارسة الرياضة، والتفرغ مع الذات، وإدارة الوقت.

كما تناولت الجلسة التي حملت عنوان «الصحة النفسية.. وكيفية مواجهة الضغوط النفسية» الضغوط النفسية على المرأة العاملة ومواجهة التحديات، وكيفية الموازنة بين مسؤولياتها ودورها في المنزل والعمل.

وشارك في الفعاليات الفنانة التشكيلية سارة البناي بلوحاتها الفنية، منها لوحة تجسد فيها صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسومات أخرى تعبر عن بيئة الإمارات.

كما اشتمل الحفل على فقرات متعددة ومسابقات ثقافية، وتم توزيع الهدايا الرمزية على الفائزات.

يُذكر أن احتفالات جمعية الصحفيين بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد» استمرت خمسة أيام متتالية، حيث بدأت الفعاليات بمعرض رائدات الأعمال والأسر المنتجة، وأقيم احتفال كبير لتكريم المرأة الإماراتية على المسرح الوطني في أبوظبي.