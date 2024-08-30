كولومبيا تتهم سفيرها في نيكاراغوا بتهريب المخدرات

وجّهت المحكمة العليا في كولومبيا تهمة تهريب المخدرات إلى سفير البلاد لدى نيكاراغوا، وذلك بعد ستة أعوام من العثور على كمية من الكوكايين في حقائبه أثناء سفره من مطار ميديلين.

وفي مايو 2018 أوقفت السلطات في المطار الواقع شمال غرب البلاد، ليون فريدي مونوز، بعدما ضبطت في حقائبه 350 غراماً من الكوكايين.

لكنّ مونوز نفى أي علم له بتلك المخدرات، مؤكداً أن خصومه السياسيين هم مَن وضعوها له.

وحينها أوقفته السلطات بضعة أيام، ثم أطلقت سراحه بانتظار استكمال التحقيق.

وخلال السنوات الست الماضية انتخب مونوز عضواً في الكونغرس، قبل أن يعيّن سفيراً لكولومبيا في ماناغوا في 2022، وهو منصب لا يزال يشغله.

وتأتي لائحة الاتهام وسط خلاف سياسي بين البلدين. وانتقد رئيس نيكاراغوا نظيريه الكولومبي والبرازيلي، لرفضهما الاعتراف بفوز الرئيس الفنزويلي بولاية ثالثة.