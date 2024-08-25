«بيمارستان» تاريخي في القاهرة يعود إلى الحياة

افتتحت وزارة السياحة والآثار المصرية «بيمارستان» المؤيد الشيخ، أحد أقدم المستشفيات في القاهرة التاريخية، بعد أعمال ترميم كبيرة نفذت بشراكة بين مصر والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويقع «البيمارستان» الذي بناه السلطان المملوكي المؤيد الشيخ، في شارع سوق السلاح قرب قلعة صلاح الدين في القاهرة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل، أهمية دمج المجتمع المدني في عملية الحفاظ على الآثار، مشيراً إلى أن ترميم «بيمارستان» المؤيد يأتي ضمن مبادرة أوسع تشمل أكثر من ثمانية مبانٍ تاريخية. ويتماشى الترميم مع استراتيجية أوسع لاستغلال هذه المواقع كي تصبح مراكز ثقافية، ولتشجيع السكان المحليين على الحفاظ عليها.

وحسب السفيرة الأميركية في مصر، هيرو مصطفى جارج، فقد استثمرت الحكومة الأميركية أكثر من 140 مليون دولار في الحفاظ على الآثار المصرية على مدى الـ30 عاماً الماضية.