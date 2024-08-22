«مالية عجمان» تمكن 143 مشاركاً بمهارات المستقبل
أسدلت دائرة المالية في عجمان الستار على برامجها المجتمعية الستة المتخصِّصة في المجال المالي التي أطلقتها ضمن مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2024»، بهدف تعزيز جودة الحياة في الإمارة. وشهدت تلك البرامج إقبالاً لافتاً، حيث استقطبت 143 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، ونجحت في إكسابهم مجموعة متميّزة من المهارات والمعارف المالية التي من شأنها دعمهم في التخطيط الناجح للمستقبل.
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