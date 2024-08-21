قاموس «دودن» الألماني يضيف 3000 مفردة جديدة

ضم قاموس «دودن» الشهير للغة الألمانية 3000 مفردة جديدة إلى صفحاته.

وقالت رئيسة تحرير القاموس، كاترين كونكل - راتسوم: «دودن مرآة عصره. هذه المفردات تقول شيئاً عما حدث في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة».

ومن المقرر نشر الطبعة 29 من أشهر معجم ألماني عقب توقف دام أربعة أعوام.

ووفقاً للبيانات ستصبح النسخة المطبوعة الجديدة أكثر شمولاً من أي وقت مضى بـ151 ألف مفردة رئيسة. وأشارت كونكل - راتسوم إلى أنه يمكن تلخيص أكبر التغييرات اللغوية في السنوات الأخيرة في ثلاثة مجالات: الأزمة، والحرب، والطهي.

وإلى جانب الإضافات الجديدة، يقوم فريق تحرير «دودن» أيضاً بحذف الكلمات التي صار استخدامها نادراً. وأوضحت كونكل - راتسوم، أنه أُزيلت 300 كلمة في الطبعة الجديدة.

وقالت كونكل - راتسوم: «حذف الكلمات أصعب بكثير من إضافة كلمات»، موضحة أن إثبات ندرة استخدام كلمةٍ ما أكثر صعوبة من العكس، مشيرة إلى أنه أحياناً يتم التراجع عن عمليات حذف، مثلما حدث مع مفردة «Hackenporsche» (التي تشير على سبيل المزاح إلى عربة التسوق)، والتي تم إزالتها في الطبعة السابقة وعادت الآن في الطبعة الجديدة من القاموس، وقالت: «لقد تلقينا شكاوى بسبب حذف الكلمة».

تجدر الإشارة إلى أن القواعد اللغوية التي يعتمدها قاموس «دودن» كانت ملزمة لعقود.