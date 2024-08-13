روبوت متعدد الأرجل يكافح الإرهاب في كوريا

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية في جمهورية كوريا، أمس، أنها اختبرت نشر روبوت متعدد الأرجل، مصمم لعمليات مكافحة الإرهاب كجزء من حملة لإدخال تقنيات متقدمة للجيش.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أطلقت المشروع في أغسطس 2022، لتطوير روبوت يمكنه التحقق من التهديدات داخل المباني في حالة الإرهاب قبل نشر القوات.

وأضافت أن الجيش الكوري تسلّم الروبوت لإخضاعه لتشغيل تجريبي مدته ستة أشهر، لتحديد ما إذا كان مناسباً للعمليات.

ويمكن للروبوت رباعي الأرجل أن يتحرك بسرعة تزيد على أربعة كيلومترات في الساعة، والتغلب على العوائق الرأسية المختلفة، مثل عائق يبلغ ارتفاعه 20 سنتيمتراً.