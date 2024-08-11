سرق مصرفا كي يحصل على الرعاية الطبية للسجناء

قام رجل في السبعينات من عمره ب"السطو" على مصرف، وجلس ينتظر الشرطة بسبب رغبته بالحصول على الرعاية الطبية الخاصة بالسجناء.

وتم القبض على الرجل من سبرينغفيلد يوم الثلاثاء بعد إطلاق الإنذار في فرع بنك محلي، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة مدينة كيب جيراردو (الولايات المتحدة).

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة " استجاب الضباط ظهر ذلك اليوم لإنذار من بنك ساوثرن في فوجدوا ريتشارد بان، 72 عامًا، جالسًا بجوار الباب الأمامي." وقالت محطة "WPSD" التلفزيونية بأن ريتشارد أخبر ضابط الشرطة أنه كان ينتظره، وأنه سرق البنك للتو، وأعطى الضابط مظروفًا يحتوي على ورقة نقدية بقيمة 20 دولارًا، وهي غنيمته من المصرف. وقال القسم إن ريتشارد أخبر الضابط أنه يريد الذهاب إلى السجن حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية.

وأبلغ شهود داخل البنك الضباط أن ريتشارد جاء وأعلن أنه يسرق البنك، وطلب من الموظفين وضع المال في مظروف، لكن دون أن يحدد المبلغ. ووضع شاهد على الحادثة عشرين دولارًا في مظروف وسلّمه إلى الرجل الذي غادر البنك وانتظر بالخارج حتى وصول الضباط.

وذكرت الشرطة أن ريتشارد لم يهدد بسلاح، كما لم يعثر الضباط على أي أسلحة.

ووجه مكتب المدعي العام لمقاطعة كيب جيراردو رسميًا تهمة السرقة لريتشارد، وهي جناية من الدرجة الثانية. وهو محتجز بكفالة نقدية قدرها 50 ألف دولار فقط.