طواحين الهواء في خطر

تعتبر الفنانة الهولندية بيت ويسلز من أشهر الفنانين المختصين في رسم وتوثيق طواحين الهواء، ولعلها من أكثر الفنانين إنتاجية في هذا المجال، حيث وصل إنتاجها لهذه اللوحات إلى أكثر من 100 لوحة يومياً، وفي مرحلة لاحقة انتقلت للرسم والتلوين على أقمشة الطواحين نفسها، لكنها أطلقت أخيراً حملة أسمتها «الطواحين في خطر»، لحماية طواحين الهواء بشكلها التقليدي التاريخي مع انتشار طواحين الهواء المعدنية الحديثة. وتقول ويسلز: «قد تكون الطواحين الحديثة أكثر نفعاً وإنتاجية، لكن من غير المعقول أن نتخلى بهذه السهولة عن تاريخنا وهويتنا الثقافية».