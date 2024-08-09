«داعش» يتسبب في إلغاء حفلات تايلور سويفت

نشرت السلطات النمساوية صورة لأحد المشتبه بهم في مؤامرة إرهابية فاشلة لاستهداف حفلات المطربة الأميركية تايلور سويفت، أمس الخميس. والتقط الصورةَ المشتبه به نفسه، لاستخدامها في منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولون أمنيون، في وقت سابق، إن شابين اثنين كانا يرغبان في شن هجوم خارج الملعب الذي سيستضيف الحفلات، لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص باستخدام سكاكين أو متفجرات بدائية الصنع.

وصرح وزير الداخلية غيرهارد كارنر، بأن الهجوم الإرهابي كان من المقرر أن ينفذ أمس أو اليوم الجمعة.

وذكر المسؤولون للصحافيين أن النمساوي المشتبه فيه البالغ 19 عاماً، بدأ في التخطيط للهجوم في يوليو، وأنه أعلن قبل أسابيع قليلة على الإنترنت الولاء للزعيم الحالي لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت السلطات إن المشتبه فيهما يبدو أنهما استلهما أفكارهما من تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، كما عثر المحققون على مواد لصنع القنابل في منزل أحدهما.

وتسبب إلغاء ثلاث حفلات مبيعة التذاكر لتايلور سويفت في حالة إحباط شعبية في أنحاء العالم، حيث أنفق العديد منهم الآلاف من اليورو على السفر والإقامة في عاصمة النمسا الباهظة التكاليف، لحضور عروض «إيراس تور» التي بيعت جميع تذاكرها في ملعب إرنست هابل، الذي بقي خالياً إلا من وسائل الإعلام التي كانت تصور في الخارج.

وذكر منظمو الحفلات أنهما (المشتبه فيهما) يقفان وراء قرارهم بإلغاء الفعاليات الثلاث جميعاً. وقالوا إنهم كانوا يتوقعون حضور ما يصل إلى 65 ألف شخص داخل الملعب في كل حفل، ونحو 30 ألفاً في الخارج.