مدن ألمانية تدعم نساء لا يشعرن بالأمان ليلاً

قد تدفع الظروف النساء والفتيات للعودة إلى منازلهن ليلاً بمفردهن، لكن هذا قد يعرضهن للتحرش أو غيره من المخاطر.

وذكرت دراسة حول الحياة الليلية نشرت عام 2023، أنه في مدينة جيسين الألمانية الكائنة قرب فرانكفورت، قال ما نسبته 61% من النساء المشارِكات في الدراسة، إنهن لا يشعرن بالأمان أثناء السير ليلاً.

وقالت عضو المجلس الاستشاري النسائي للجمعية الألمانية لسيارات الأجرة وتأجير السيارات، كارين ليفيلد، إنه «بخلاف أي وسيلة أخرى للمواصلات العامة، تسهم سيارات الأجرة إلى حد كبير في ضمان وصول النساء إلى وجهتهن بسلامة والشعور بالأمان».

وفي إطار الجهود الرامية إلى جعل النساء يشعرن بمزيد من الأمان، بدأت مدينة جيسين توزيع كوبونات تبلغ قيمة الواحد منها خمسة دولارات، كنوع من الدعم لتذاكر سيارات الأجرة.

وتم اتخاذ إجراءات مماثلة في ميونيخ ومانهايم.