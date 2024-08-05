حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يدخل كتب التاريخ

واصل أكثر من 6000 رجل إطفاء في وادي سنترال فالي في كاليفورنيا، مكافحة حريق شق طريقه إلى كتب التاريخ، باعتباره رابع أكبر حريق مسجل في الولاية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن الأمطار كانت شحيحة للغاية، أول من أمس. ولم توفر الحرارة التي بلغت 38 درجة مئوية إلى جانب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 25 ميلاً في الساعة أو أكثر في بعض المناطق، راحة كبيرة لرجال الإطفاء الذين يحاولون احتواء حريق بارك فاير الذي أحرق منطقة برية على بعد نحو 161 كيلومتراً شمال سكرامنتو عاصمة الولاية.

وترددت مزاعم أن هناك رجلاً بدأ حريق بارك فاير متعمداً عندما دفع سيارة مشتعلة إلى أسفل وادٍ يبلغ عمقه 60 قدماً بالقرب من تشيكو في كاليفورنيا في 24 يوليو الماضي.

وذكر مسؤولون أن الرجل (42 عاماً) لم يقر بالذنب، لكن وجهت إليه اتهامات بتعمد إشعال النيران، واحتجز دون كفالة.