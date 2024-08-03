«المرأة الصارخة».. أشهر المومياوات المصرية ماتت وهي تتألم

قد يتملك الذهول المرء وهو ينظر إلى مومياء عُثر عليها في رحلة استكشاف أثرية عام 1935، في الدير البحري بالقرب من مدينة الأقصر المصرية لامرأة فاغرة فمها على اتساعه في صرخة ألم على ما يبدو.

وتوصل العلماء الآن إلى تفسير بعد استخدام الأشعة المقطعية لإجراء «تشريح افتراضي». واتضح أنها ربما ماتت وهي تتألم وعانت نوعاً نادراً من تصلب العضلات، يسمى تشنج الجثث ويحدث في لحظة الوفاة.

وقالت سحر سليم، الأكاديمية المتخصصة في علم الأشعة بجامعة القاهرة التي قادت الدراسة التي نُشرت أمس في دورية «فرونتيرز إن ميديسين»، إن الفحص يوضح أن المرأة كانت تبلغ من العمر نحو 48 عاماً عند وفاتها، وكانت تعاني التهاباً خفيفاً في العمود الفقري وفقدت بعض أسنانها.

وأضافت سحر أن جسدها حظي بعملية حفظ جيدة أثناء تحنيطه منذ نحو 3500 عام خلال عصر المملكة الحديثة في مصر القديمة، باستخدام مكونات مستوردة باهظة الثمن مثل زيت العرعر ومادة الراتنج.

وقالت سحر «في مصر القديمة كان المحنطون يهتمون بجثة الميت حتى تبدو جميلة في الحياة الآخرة، ولذا كانوا يحرصون على إغلاق فم الميت بربط الفك بالرأس لمنع سقوط الفك الطبيعي بعد الوفاة».

وأضافت أن جودة مكونات التحنيط «تستبعد أن تكون عملية التحنيط قد تمت بإهمال وأن المحنطين أهملوا ببساطة إغلاق فمها. حنطوها في الواقع جيداً وأعطوها ملابس جنائزية باهظة الثمن تضمنت خاتمين باهظي الثمن مصنوعين من الذهب والفضة وشعراً مستعاراً طويلاً مصنوعاً من ألياف النخيل».

ومضت تقول «فتح هذا الطريق أمام تفسيرات أخرى للفم المفتوح على اتساعه، منها أن المرأة ماتت وهي تصرخ من الألم، وأن عضلات وجهها تقلصت للحفاظ على هذا المظهر وقت الوفاة بسبب تشنج الجثة.. التاريخ الحقيقي أو الظروف المحيطة بوفاة هذه المرأة غير معروفين، وبالتالي لا يمكن على وجه اليقين تحديد سبب شكل وجهها الصارخ». وأضافت أن تشنج الجثة (وهو حالة غير مفهومة بشكل جيد) يحدث بعد معاناة جسدية أو عاطفية شديدة، حيث تصبح العضلات المتقلصة متيبسة بعد الوفاة مباشرة.