"أفضل هدية" لملاكمة في عيد ميلادها

احتفلت الملاكمة الفلبينية أيرا فيليجاس بعيد ميلادها التاسع والعشرين بطريقة رائعة بفوزها على الجزائرية رميساء بوعلام اليوم الخميس لتتأهل إلى دور الثمانية في فئة وزن الذبابة للسيدات بأولمبياد باريس.

وكان من الممكن سماع مجموعة مشجعين يغنون بصوت مرتفع "عيد ميلاد سعيد" مع تحقيق فيليجاس فوزا بالإجماع 5-صفر على منافستها الجزائرية.

وقالت فيليجاس للصحفيين "أنا فخورة جدا بنفسي. وبالطبع، إنه أمر مذهل للغاية، "هذه أفضل هدية منحتها لنفسي على الإطلاق. سأتذكرها لبقية حياتي. هذه هدية لنفسي الأصغر سنا وذاتي في المستقبل"، "سمعتهم (المشجعين يغنون عيد ميلاد سعيد). أنا ممتنة لهم جدا، "في الوقت الحالي الميدالية مجرد حلم. لكنني هنا. وأنا فخورة جدا لأنني أستطيع أن أكون هنا".

وتلعب فيليجاس في دور الثمانية أمام الفرنسية وسيلة الخاديري بعد غد السبت.