"قاتل ذبّان وجهه" يفقد عينه بكفّ يده

اضطر رجل صيني إلى إزالة مقلة عينه اليسرى جراحيًا لمنع وصول عدوى بكتيرية إلى دماغه بعد أن ضرب ذبابة غطت على وجهه.

وقام الرجل بما يفعله مئات الآلاف من الأشخاص الذي تستفزهم محاولات الذباب الحط على أجسادهم، فضرب الذبابة التي كانت على وجهه، دون أن يفكر بالعواقب المترتبة على هذا الأمر. إذ يحذر الأطباء من القيام بذلك، بسبب ما يحمله الذباب من بكتيريا خطيرة يمكن انتقالها إلينا في حال قمنا بقتلها على جلدنا. وهو ما حصل لرجل صيني من شنتشن، فقد عينه اليسرى بسبب هذه العادة.

ووفقًا لصحيفة يانغتشنغ إيفنينج نيوز، قتل الرجل، الملقب وو، الذبابة التي كانت تطن حول رأسه بضربها على وجهه. ولم يفكر في أي شيء آخر، ولكن بعد ساعة واحدة فقط أصبحت عينه اليسرى حمراء ومتورمة ومؤلمة. ومع تفاقم أعراضه، قرر الرجل الذهاب إلى مستشفى محلي حيث تم تشخيصه بالتهاب الملتحمة الموسمي.

وعلى الرغم من تناوله للدواء الموصوف، تدهورت حالته بسرعة في الأيام التالية، وبحلول الوقت الذي ذهب فيه إلى المستشفى مرة أخرى، كان قد فقد الرؤية في عينه اليسرى بالكامل تقريبًا، وأصبحت المنطقة المحيطة بعينه اليسرى متقرحة بشدة. واتضح أن التهاب الملتحمة الموسمي كان في الواقع عدوى بكتيرية من ذبابة الصرف الصحي التي تم قتلها على وجهه. ولسوء حظ وو، لم يعد الدواء قادرًا على احتواء انتشار العدوى، ولأنه كان يخاطر بالتأثير على دماغه، قرر الأطباء إزالة مقلة عينه اليسرى جراحيًا.

وتم الترويج لقصة الرجل المأساوية كقصة تحذيرية في الصين، حيث حذر الأطباء الناس من ضرب الحشرات على وجوههم أو أي مناطق يمكن أن تسبب فيها عدوى بكتيرية. وبدلاً من ذلك، ينصح الخبراء بالبقاء هادئين واستخدام يديك لإبعاد الحشرات.