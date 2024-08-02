«أيام الشارقة المسرحية» يبدأ باستقبال طلبات المشاركة في دورته الـ 34

شهد قصر الثقافة، صباح أمس الخميس، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، برئاسة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير (الأيام)، أحمد بورحيمة، بحضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، وعبدالله راشد، وذلك في إطار الإعداد للدورة الـ34 من التظاهرة الفنية الثقافية التي انطلقت للمرة الأولى عام 1984.

الاجتماع الذي استهل بترحيب بورحيمة بأعضاء اللجنة العليا، استعرض اللائحة التنظيمية الخاصة بأيام الشارقة المسرحية، وناقش بعض موادها وأحكامها، وبحث إمكانية التعديل فيها، استجابةً لملاحظات طرحت في اجتماعات سابقة، كما تطرق المجتمعون إلى إجراءات وآليات التحضير للدورة الجديدة سواء على مستوى اللجان الفنية لـ«الأيام»، أم على مستوى التواصل مع إدارات الفرق المسرحية.

وخاطبت اللجنة جميع الفرق المسرحية المشهورة لتتقدم بطلبات المشاركة ابتداء من مطلع أغسطس الجاري على أن يكون اليوم الأخير من شهر نوفمبر المقبل، آخر أجل لاستلام الطلبات.

وأكد المجتمعون أهمية أن تستكمل الفرق ملفات مشاركاتها، وفق شروط اللائحة وفي الوقت المحدد، ودعوا إلى تهيئة كل الإمكانات للفرق حتى تنجز مشاركاتها في أفضل الظروف، لاسيما في ما يتصل بمواقيت وفضاءات تدريباتها.

وتقرر أن تقام الدورة الـ34 من أيام الشارقة المسرحية في النصف الثاني من فبراير المقبل.

وتتبارى في «الأيام» الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، وتحفل المناسبة بمجموعة من الورش التدريبية والأنشطة الفكرية المصاحبة بمشاركة العديد من الفنانين العرب.