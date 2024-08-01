نجا من غيبوبة استمرت 244 يومًا ليموت في حادث سير

في حادثة درامية غريبة توفي شاب نجا بأعجوبة من غيبوبة استمرت 244 يومًا بعد حادث دراجة نارية مروّع، في حادث مأساوي آخر. وكان درو كون، البالغ من العمر 22 عامًا وقت وقوع الحادث الأول في عام 2017، قد تعرض لإصابة دماغية بالغة أدت إلى دخوله في غيبوبة عميقة.

وبعد أشهر من المعاناة، استطاع كون أن يستعيد وعيه، ليثير إعجاب الأطباء والجمهور على حد سواء. وقد وصفه الكثيرون بـ”معجزة طبية”.

ولكن للأسف، لم يدم هذا الانتصار على المرض طويلاً. ففي حادث مأساوي وقع يوم الجمعة الماضي، صدمت شاحنة صغيرة كون أثناء سيره على طريق كولينز في جاكسونفيل، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأعربت والدة كون، يولاندا أوزبورن كون، عن حزنها العميق لفقدان ابنها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تشعر بالسلام. وقالت: “لقد استجاب الله لطلبي بشفائه قبل وفاته، ولست غاضبة، أنا أشعر بسلام”.