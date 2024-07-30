افعل شيئاً جيداً للبيئة وللياقتك.. 19 طريقاً لاستكشاف قارة بالدراجة

فصل الصيف هو موسم السفر في أوروبا، وبفضل قرب الدول المختلفة من بعضها بعضاً، يمكن استكشاف القارة بسهولة بالقطار أو السيارة أو حتى الدراجات الهوائية.

وبهذا الخيار الأخير فأنت قطعاً تفعل شيئاً جيداً للبيئة وللياقتك.

ولدى أوروبا وفرة في مسارات الدراجات الهوائية الممتدة لمسافات طويلة، وإذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ فالمكان الجيد الذي يمكن أن تبحث فيه هو شبكة «يوروفيلو»، وهي مبادرة أطلقت قبل 25 عاماً تقريباً من جانب المنظمة الجامعة لاتحادات الدراجات الهوائية الأوروبية.

ويضم الموقع الإلكتروني ما إجماليه 19 طريقاً عبر أوروبا، وبعضها يبلغ طوله آلاف الكيلومترات.

وسيأخذك طريق «يوروفيلو 1»، وهو مسار الساحل الأطلسي من نورث كيب في النرويج إلى الطرف الجنوبي من البرتغال، على سبيل المثال، بينما سيسير طريق «ميوز سايكل» أو «يوروفيلو 19» على طول نهر ميوز عبر فرنسا وبلجيكا وهولندا. وسواء كان ذلك امتداداً من الأندلس إلى أثينا أو من النرويج إلى نورماندي، يمكن أن يساعدك «يوروفيلو» أيضاً في تخطيط طريق مخصص.