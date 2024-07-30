«برنامج شمس الصيفي».. ترفيه وتعليم

بدأت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» أمس فعاليات «برنامج شمس الصيفي» الذي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل بهدف تطوير مهارات الأطفال الاجتماعية والترفيهية من خلال ورش تدريبية مكثفة، تجمع بين الترفيه والتعليم في بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتعلم.

وتستهدف الفعاليات الأطفال من الفئة العمرية 6 - 16 سنة، لضمان ملاءمة الأنشطة والورش لمختلف الأعمار وتقديم الفائدة المرجوة لجميع المشاركين ودعم أجيال المستقبل وتنمية فكرهم وتكوين شخصياتهم وصقل المواهب المبدعة من خلال ما يقدمه من برامج متنوعة.

ويشمل البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التعليمية والترفيهية، منها الفنون الرقمية التي تتيح للأطفال فرصة اكتساب مهارات تقنية حديثة، والتعبير عن إبداعهم بشكل مبتكر، إضافة إلى ورش رسم الشخصيات الكرتونية والإنمي التي تشجع الأطفال على تنمية خيالهم وقدراتهم الفنية.

وأكد مدير قسم تطوير المواهب الإعلامية بالوكالة في «شمس»، عدنان المنصوري، أن «برنامج شمس الصيفي» يعد فرصة متميزة للأطفال، للمشاركة في تجربة تعليمية وترفيهية مثيرة.

عدنان المنصوري:

. البرنامج فرصة متميزة للأطفال، للمشاركة في تجربة تعليمية وترفيهية مثيرة.