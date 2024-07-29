ندى كوسا ملكة جمال لبنان الجديدة: كل من يحاول يصل

تُوِجَت ندى كوسا، الليلة قبل الماضية، بلقب ملكة جمال لبنان 2024، في نسخة نسائية بكامل تفاصيلها، من المسابقة التي أقيمت في بيروت، وتبنّت قضية «تمكين المرأة» عنواناً لها.

وحصلت كوسا (26 عاماً)، وهي من بلدة رحبة في قضاء عكار بشمال لبنان، في ختام المسابقة التي أقيمت عند واجهة بيروت البحرية على اللقب.

وقالت كوسا لـ«وكالة فرانس برس» بعد دقائق من تتويجها: «هذا الفوز يُظهر أننا جميعاً قادرون على الوصول. وكما وصلت أنا الليلة من دون توقّع ذلك سلفاً، أعتقد أنّ كل من يحاول يستطيع أن يصل». وتوجّهت إلى مواطنيها بالقول «بصمودنا سنتمكن من تحقيق ما نريده، ومن الوصول إلى لبنان الذي نحبه».

واعتبرت أن لديها «مسؤولية كبيرة»، ليس فقط لأنها فازت، «بل لأن شابات كثيرات سبق أن رفعنَ اسم لبنان». وحلّت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون في مارس الماضي وصيفة أولى لملكة جمال العالم التشيكية كريستينا بيشكوفا. وأضافت الملكة الجديدة: «من هذا المنطلق، يجب أن أكون على قدر هذه المسؤولية».

وفضلاً عن تمثيل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، ستنال كوسا، التي درست علم النفس العيادي، جائزة قدرها 100 ألف دولار، إضافة إلى مجوهرات وسيارة ومنزل خشبي ورحلة سياحية إلى تركيا ومستحضرات تجميل ومفروشات.