حيوانات تتخطى الحر بالأطعمة المجمدة والكثير من الثلج

تنمو نمور الملايو وسلاحف ألدابرا في الأراضي الحارة والرطبة، لكن هذا لا يعني أنها لا تستمتع بالأطعمة المجمدة في يوم صيفي حار في فلوريدا.

ووصلت درجات الحرارة في جنوب فلوريدا هذا الشهر إلى أكثر من 38 درجة مئوية مع وصول نسبة الرطوبة إلى 70%، ويستخدم فريق منظمة «بالم بيتش زوو آند كونزيرفيشن سوسيتي» مجموعة متنوعة من التقنيات للحفاظ على برودة حيواناتهم.

ويقوم حراس حديقة الحيوان بإلقاء أكوام كبيرة من الجليد في حظيرة الدب الأسود حتى تنغمس الحيوانات فيها، ما يؤدي إلى تبريد حوض السباحة، وتحصل ثعالب الماء (القضاعة) على كتل ثلج وأسماك مجمدة يتم رميها في الماء للعب والأكل.

وتتغذى النمور على المزيد من الأطعمة المبتكرة، فهي تحصل على عظام البقر المجمدة محشورة في كتل من الجليد، إضافة إلى حليب الماعز المجمد. والقطط الكبيرة تحب السباحة أيضاً.

وتتمتع السلاحف العملاقة، وموطنها الأصلي جزر المحيط الهندي، بدش بارد من خرطوم، حيث يمكنها الشعور به من خلال أصدافها.

وقال مايك تيريل، أمين تجارب الحيوانات في حديقة الحيوان: «على الرغم من أن جميع حيواناتنا تتأقلم مع طقس جنوب فلوريدا فإنها تبحث عن طرق للتهدئة خلال الأيام الحارة، تماماً كما نفعل نحن. تم اختيار جميع حيواناتنا الموجودة هنا في حديقة الحيوان خصيصاً لأنها معتادة على المناخ الدافئ، لذا فهي سعيدة تماماً في بيئة عالية الحرارة والرطوبة».