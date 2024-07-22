«اجتماعية الشارقة» تكرّم «كفاءات 2024» للتدريب المهني

كرّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الطلبة المشاركين في برنامج كفاءات للتدريب العملي الميداني لصيف 2024، حيث كرّمت المدير التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع في الدائرة خلود النعيمي، الطلبة الجامعيين في قاعة الجادة.

وهنأت خلود النعيمي، طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الذين شاركوا في برنامج «كفاءات» للتدريب العملي الميداني لصيف 2024، مشيرة إلى أن هذا الحفل يأتي تقديراً لجهودهم، وللإدارات التي أسهمت في تدريبهم وتمكينهم مهنياً ومعرفياً.

وقالت: لقد أتاح برنامج «كفاءات» لهؤلاء الطلبة فرصة لا تقدر بثمن لتطبيق ما تعلموه نظرياً في مؤسساتهم الأكاديمية، من خلال برامج تدريبية ميدانية شملت العديد من التخصصات الجامعية مثل العلوم الإدارية والمالية، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الاجتماعية والإنسانية، وعلوم الحاسب الآلي، والإعلام والعلاقات العامة، وغيرها، والبالغ عددهم 108 طلاب وطالبات. وحضر الحفل مديرو الإدارات والأفرع التابعة للدائرة، والذين تم تكريمهم أيضاً من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية. وعرض خلال الحفل فيديو للطلبة المكرمين الذين تحدثوا عن تجربتهم في برنامج كفاءات وما له من تأثيرات إيجابية على دراستهم ومستقبلهم العملي.