وفاة عامل توصيل دهسه نجل فنان مصري شهير

توفي عامل التوصيل المصري علاء عماد كمال أمس الجمعة ضحية حادث دهس نجل الفنان أحمد رزق نتيجة السير عكس الاتجاه بدراجته في مايو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد رزق عقب إخلاء النيابة سبيل ابنه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، عن تكفله بعلاج ضحية الحادث، وهو ما نفته أسرة الشاب البالغ من العمر 21 عاما، حيث قالت إنهم كانوا يعالجونه في مستشفى حكومي حتى لفظ أنفاسه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عاما وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة، بادعاء حادث تصادم على الطريق.

ولدى انتقال أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، تبين اصطدام عمر نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية برفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بعامل التوصيل، وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات أن الثلاثة مصابون بكسور، لكن عامل التوصيل كان الأكثر تضررا بينهم حيث أصيب بكسر في الجمجمة وكانت حالته الصحية متدهورة.