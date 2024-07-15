معظم السكان في 15 دولة تعرّضوا لهجمات إلكترونية

كشف استطلاع دولي أن معظم السكان في 15 دولة تعرّضوا لجرائم إلكترونية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته بوابة الإحصاءات (ستاتيستا) بتكليف من شركة «ميونخ ري» الألمانية لإعادة التأمين، تعرض في المتوسط 57% من المشاركين البالغ عددهم 7500 من أستراليا مروراً بألمانيا وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية بالفعل لهجمات إلكترونية.

وتتضمن تلك الهجمات خمسة أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية، هي: فيروسات الكمبيوتر، والاحتيال التجاري عبر الإنترنت، والاحتيال في التحويلات عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وسرقة بيانات شخصية أخرى.

وتتفاوت نتائج الاستطلاع بشكل كبير من بلد إلى آخر، ففي اليابان لم يتعرض 72% من السكان لهجوم سيبراني على الإطلاق، في المقابل لم يتعرض في ألمانيا سوى 38% من الذين شملهم الاستطلاع إلى هجوم سيبراني، وتأتي الصين في المرتبة الأخيرة، حيث قال 19% فقط إنهم لم يكونوا أبداً ضحية لجريمة عبر الإنترنت.