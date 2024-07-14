رجل يُنقذ رضيعاً سقط من نافذة بالطابق الثالث

قالت الشرطة، أمس، إن أحد المارة التقط طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر 12 شهراً بعد سقوطه من نافذة شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني في مدينة دارمشتاد غرب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الطفل أصيب بجروح طفيفة بسبب السقوط، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وكانت عائلة الطفل على موعد مع صدمة أخرى، حيث اندلع حريق في الشقة أثناء نقل الأم (29 عاماً) لطفلها إلى المستشفى بينما كان شقيقه (7 أعوام) لايزال داخل الشقة.

وقالت الشرطة إن فرقة الإطفاء تمكنت من إنقاذ الطفل إلا أن الشقة تضررت بشدة جراء الحريق، ولم تعد صالحة للسكن.

وتم نقل الطفل الآخر (7 أعوام) إلى المستشفى كإجراء احترازي أيضاً.