«عطيل» يطل مجدداً في مهرجان الحمامات

انطلقت الدورة الـ58 لمهرجان الحمامات الدولي في تونس أول من أمس بالعرض المسرحي «عطيل وبعد...»، من إخراج حمادي الوهايبي عن نص للكاتب المسرحي بوكثير دومة.

واختار منظمو المهرجان إعادة إنتاج مسرحية «عطيل» للإنجليزي وليام شكسبير ليعود المهرجان بجمهور إلى ذكرى تأسيسه عام 1964 حيث كان افتتاح الدورة الأولى بمسرحية «عطيل».

والعمل من بطولة مهذب الرميلي ونور الدين الهمامي ومحمد شوقي خوجة.

وقال الرميلي، إن «إعادة (عطيل) فيها الكثير من المجازفة لما يحمله النص والإخراج والتناول الفني من تجديد واختلاف عن مسرحية (عطيل) 1964 التي كان فيها علي بن عياد وفياً للنص».