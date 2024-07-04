رحيل مبدع فيلم «تشايناتاون»

توفي روبرت تاون، كاتب سيناريو فيلم «تشايناتاون» الهوليوودي الشهير، الذي يوصف بأنه من أفضل السيناريوهات في تاريخ السينما، عن 89 عاماً.

وقالت وكيلة أعماله، كاري ماكلور، في بيان، إن تاون، الحائز جائزة أوسكار عن سيناريو ذلك الفيلم، توفي الإثنين الماضي «بسلام في منزله محاطاً بعائلته المحبة».

وأثبت تاون نفسه واحداً من الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينات، وعُرف أيضاً بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة «ميشن إيمباسيبل».

ووضع تاون لمساته على كثير من كلاسيكيات السينما، رغم عدم ظهور اسمه في شارة هذه الأعمال. ومن بينها «بوني آند كلايد» و«ذي غادفاذر». كما عمل «مستشاراً إبداعياً» في بداية حياته المهنية في الستينات.