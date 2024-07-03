أغنى رجل في آسيا يحتفل بزواج نجله بمبادرة كريمة.. مجوهرات ودولارات وزفاف لعرسان فقراء

أطلق الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، أمس (الثلاثاء) الاحتفالات الفخمة بزفاف نجله من خلال تنظيم حفل زفاف جماعي لـ52 ثنائياً فقيراً.

وشارك أمباني (67 عاماً) الذي يرأس مجموعة «ريلاينس إندستريز» مع عائلته في الحفل الذي ضمّ نحو 800 ضيف وأقيم في مقر المجموعة في نافي مومباي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنّ كل ثنائي حصل على مجوهرات زفاف ذهبية وفضية، بالإضافة إلى 1200 دولار نقداً ومواد استهلاكية «تكفي لعام كامل».

وأشارت إلى أنّ حفل الزفاف الجماعي يؤكّد «التزام عائلة أمباني بالرعاية الاجتماعية ودعم المجتمع»، مضيفةً أنّ «العائلة ملتزمة بمواصلة دعم مئات حفلات الزفاف المماثلة في مختلف أنحاء البلاد».

ومن المقرر أن يتزوج أنانت، الابن الأصغر لموكيش أمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت، وكلاهما يبلغان 29 عاماً، ضمن احتفال يستمر ثلاثة أيام في مومباي، العاصمة المالية للهند، بدءاً من 12 يوليو المقبل.

وأقيمت احتفالات قبيل هذا الموعد استمرت ثلاثة أيام، في ولاية غوجارات غرب الهند خلال فبراير، دُعي إليها 1500 ضيف، بالإضافة إلى رحلة بحرية لـ1200 ضيف في البحر الأبيض المتوسط، واحتفال في معبد شُيّد خصيصاً للمناسبة، وحفلات موسيقية للنجمة ريهانا وفرقة «باك ستريت بويز» الأميركية.

وفي العام 2018، نظم موكيش أمباني حفل زفاف لابنته قيل إنّه تكلف 100 مليون دولار، واعتُبر أغلى احتفال يُقام في الهند على الإطلاق. وأحيته المغنية الأميركية بيونسيه.