لصوص غير محترفين.. السرقات تتزايد في متاجر ألمانيا

يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر. ووفقاً لدراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي)، فقد سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.

وعزا معد الدراسة، فرانك هورست، ذلك إلى أسباب متعددة، وقال: «بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان»، مضيفاً أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة في تجارة التجزئة.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات. ولهذا تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، حيث خسرت الدولة عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو.