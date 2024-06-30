زوجة عبدالله السدحان تدافع عنه بعد الهجوم عليه بسبب فيديو

نشرت زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان مقطع فيديو ظهرت فيه غاضبة ترد على منتقدي زوجها بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، وظهر فيه نجم "طاش ما طاش" وهو يخضع لجلسة مساج.

وتسبب الفيديو في موجة غضب من قبل الجمهور وانتقادات لعبدالله السدحان وزوجته، فيما انتقد آخرون الزوجة معتبرين أنها تستغل الفنان الشهير من أجل تحقيق مشاهدات لحساباتها الشخصية دون علمه.

وكانت زوجة السدحان نشرت قبل أيام مقطع فيديو ظهر فيه الفنان السعودي يضع قدميه في وعاء من الماء، وهي تقوم بتدليك قدميه، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة من الجمهور، خاصة وأن النجم الشهير لا يتفاعل كثيراً مع السوشيال ميديا وهو ما دفع متابعين لاعتبار أن زوجته تنشر هذه المقاطع دون علمه.

ونشرت زوجة عبدالله السدحان مقطع فيديو قبل ساعات دافعت فيه عن زوجها من موجة الهجوم التي تعرض لها بسببها، وقالت في المقطع: "تخيلوا واحد كل ما شافني يقول على عبدالله، وإنه إنسان خلوق وساعدنا، فكل يوم يقول نفس القصة.. اليوم أول ما شافني قلت له لو طلعت لي تعليق واحد عن عبدالله السدحان خلال الساعات الماضية يكون معك حق.. أنا لما بتابع الناس بتعب نفسيا زمان، لكن الآن تعودت".

وأضافت: "قبل كورونا كنت أتأثر نفسياً، فأغلقت حساباتي الشخصية، لكن لما رجعت لحساباتي مرة أخرى ما عاد يهمني، خصوصا إن عبدالله شخص خلوق ومحترم".