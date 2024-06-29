فيديو | أم تنقذ طفلها من الخطف في اللحظات الأخيرة في مصر

ضبطت الشرطة المصرية، اليوم السبت، امرأة عقب محاولتها خطف طفل أثناء تواجده مع أمه في أحد المحال التجارية بمدينة طنطا.

وانتشرت لقطات للواقعة التي ظهرت فيها المرأة تحاول اقتياد الطفل الذي كان متواجداً مع أمه من يده، في لحظة انشغال الأم، غير أن انتباه الأخيرة في اللحظات الأخيرة حال دون وقوع الجريمة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن المباحث الجنائية في مديرية أمن محافظة الغربية، باشرت في التحقيق بالواقعة بعد إلقاء القبض على المتهمة.

أم تنقذ طفلها من الخطف في اللحظات الأخيرة أثناء تواجدهما بمحل تجاري في مصر.. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة بعد إلقاء القبض على المتهمة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/cWQuclEYgY — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 29, 2024