تحذير من الثورانات البركانية بأيسلندا: قد تستمر لعقود

أفادت دراسة نشرت في مجلة «تيرا نوفا»، أمس، بأن أحدث سلسلة من الثورانات البركانية في أيسلندا يمكن أن تستمر لعقود أو حتى قرون.

وبدأت أحدث سلسلة من الثورانات في 2021 في شبه جزيرة ريكايانس في جنوب غرب الجزيرة على بعد نحو 55 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

ويعيش جزء كبير من سكان الجزيرة الواقعة بشمال الأطلسي في المنطقة المتضررة. كما أنها تضم المطار الدولي الوحيد والعديد من محطات الطاقة الجيوحرارية التي تمد البلاد بالمياه الساخنة والكهرباء.

وحدثت خمسة ثورانات بركانية كبرى منذ ديسمبر 2023 فقط. وتدفقت الحمم من التشققات الطويلة في الأرض، وهي ظاهرة تعرف باسم طفح الشقوق. وطوقت الحمم بعض المنازل.

وخلص الفريق البحثي إلى أن السلسلة الحالية من الثورانات يمكن أن تكون بداية سلسلة طويلة، رغم أنه ليس باستطاعتهم توقع مدة استمرار السلسلة.