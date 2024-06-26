وفاة «أشهر عشماوي» في بنغلاديش عن 70 عاماً

توفي، أمس، عن عمر 70 عاماً المنفّذ الأشهر لعقوبات الإعدام في بنغلاديش شاه جهان بويا، الذي يُعدُّ صاحب الرقم الأعلى في هذا المجال، حيث أصبح في السنوات الأخيرة كاتباً ونجماً على تطبيق «تيك توك».

وحُكم على بويا بالسجن 42 عاماً بتهمة قتل سائق شاحنة عام 1979. وخلال وجوده في السجن لاحظ أن منفّذي أحكام الإعدام الذين يجنّدون من بين السجناء، يتلقون معاملة «من الدرجة الأولى»، ويحرص زملاؤهم السجناء على إرضائهم، فما كان منه إلّا أن تطوع لهذا العمل.

وفي كل مرة كان ينفّذ فيها حكم إعدام، كان يكافأ بوجبة خاصة من لحم البقر والدجاج والأرز العطري، إضافة إلى خفض مدة عقوبته بضعة أشهر.

وبعدما أدت خدماته كمنفّذ إعدامات إلى تقصير مدة عقوبته، أُطلِق سراحه العام الماضي، فأصدر كتاباً عن سيرته الذاتية أصبح من أكثر المؤلفات مبيعاً في بنغلاديش.