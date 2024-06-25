الفن العام يأسر نيويورك.. منحوتات لعشاق السيلفي

في قلب مدينة نيويورك الذي يعج بالحركة، وبالتحديد في بارك أفينيو وأمام مجلس بلدية نيويورك، تنتصب تماثيل جديدة في وسط المشهد، لتجذب السكان المحليين والسياح على حد سواء لالتقاط صور سيلفي.

ومن بين تلك التماثيل يقف هيكل عظمي للثور الأميركي «البيسون» أمام مجلس البلدية، بمثابة بيان فني قوي لعمل الرسام الأميركي كانوبا هانسكا لوجر.

وأوضح الصندوق العام للفنون الذي يقيم معارض مجانية في المناطق العمرانية في نيويورك، أن لوجر يهدف من خلال هذا التمثال المعدني المثير للإعجاب إلى جعل الناس تتأمل في الصيد الجماعي تاريخياً لثور «البيسون» من جانب المستوطنين الأوروبيين في القرن الـ19، حيث يلقي الضوء على آثاره على مجتمعات السكان الأصليين.

ويرمز العمل الفني الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار تقريباً إلى المرونة في مملكتي الإنسان والحيوان. ومن المتوقع أن يظل التمثال معروضاً في المتنزه المجاور لمجلس البلدية في جنوب مانهاتن حتى 17 نوفمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى وعلى مسافة قصيرة في بارك أفينيو، يوجد معرض عام آخر جدير بالملاحظة. وتخطف تماثيل مرتفعة لمسافرين من تصميم الفنان الإيطالي الشهير برونو كاتالانو، انتباه المارة بوجود ثقوب كبيرة داخل أجسادها. وتمثل تلك الأعمال الفنية التي تسمى «مسافرون»، والتي تأتي في شكل أكبر من الحجم الطبيعي، أول معرض فني عام لكاتالانو، وفق ما توضحه منظمة الحي «رعاة بارك أفينيو».