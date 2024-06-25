«فوغ وورلد» تلمّ شمل نجوم عالم الموضة

نظّمت مجلة «فوغ» في باريس، أول من أمس، أمسية ضخمة بعنوان «فوغ وورلد»، جمعت فيها عدداً من أشهر النجوم في عالم الموضة قبل شهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية، في حدث سعى القائمون عليه للاحتفال بـ«روائع الموضة الفرنسية».

وقالت منظمة الحدث آنا وينتور «نحن هنا للاحتفال بروائع الموضة الفرنسية، وممتنة للغاية لدعم الجميع».

ولفتت وينتور، وهي من أشهر الأسماء في صحافة الموضة، رافعة نظاراتها الداكنة نحو عمود ساحة فاندوم، بزيها المتعدد الألوان، إلى أنها سعيدة «لأن السماء لم تكن تمطر» في الساحة، التي حُجزت بالكامل لهذه المناسبة.

وفي خضم الحركة التي لا تهدأ قبل شهر من انطلاق أولمبياد 2024، هتفت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، التي تدعم هذا المشروع الطموح، بحماسة باللغة الإنجليزية: «لقد فعلنا ذلك!».

وأوضحت أن «التحدي كان يتمثل في تكريم الدُور الكبيرة، وتخصيص هذه الأمسية لجميع المبدعين مع حدث استعراضي».

وأمام فندق ريتز الفاخر في باريس، الذي تزوره آنا وينتور بانتظام، بدت الأجواء وكأنها لمّ شمل لأسماء بارزة في عالم الموضة.

وعلى السجادة الزرقاء، في صورة نادرة، تقاطعت أكبر الأسماء في عالم الموضة قبل العرض، بما في ذلك سيمون بورت جاكموس وماريا غراتسيا كيوري وأوليفييه روستينغ، وأيضاً جون غاليانو في إحدى إطلالاته القليلة.

ومن بين النجوم الذين أخذوا مقاعدهم على الكراسي الزرقاء والذهبية الـ800 التي انتشرت في المكان، جاريد ليتو، وديان كروغر، وأليكسا تشونغ، وإيفا لونغوريا، والمؤثرة لينا سيتوايشنز.

وفجأة، ظهرت المغنية آية ناكامورا، بفستان بني مكشكش من أحدث مجموعة أزياء جان بول غوتييه، برفقة فرقة من النوادل الباريسيين الذين ارتدوا المعاطف الخاصة بمهنتهم وحملوا الصواني.

وأشعلت نجمة موسيقى «آر أن بي» الأجواء في الساحة الواقعة في وسط باريس، مع أوركسترا سيمفونية، بأغنيتها «فلاي».

ولمدة ساعة تقريباً، استمر مرور ما يقرب من 500 عارض وراقص ورياضي، من بينهم ماريا شارابوفا، في الساحة الباريسية وفق خطوات منسقة بدقة، وتحركوا في كل الاتجاهات ليرسموا لوحة مكونة من 10 أجزاء، تعكس 10 عقود من «الموضة والرياضة».