حملة «صيف آمن وسعيد» تنطلق بتوزيع الورود

أطلقت بلدية الحمرية، أمس، حملة «صيف آمن وسعيد» الهادفة إلى توعية مرتادي شاطئ الحمرية، عبر تنظيم برامج ترفيهية وورش تثقيفية ومسابقات ثقافية وبيئية.

وتستمر فعاليات «صيف آمن وسعيد» حتى نهاية فصل الصيف. ووزعت كوادر بلدية الحمرية الورود على رواد الشاطئ في بداية الحملة.

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن البلدية تواصل مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع والزوار، وتحفيزهم للحفاظ على البيئة والالتزام بإجراءات السلامة العامة خلال زيارتهم لشاطئ الحمرية.

وأضاف أن الجهود البيئية والتوعوية مستمرة للحد من الممارسات الخطأ، وتقديم الإرشاد خلال الإجازات الرسمية والعطلات لكل الفئات المستهدفة طوال أيام الأسبوع، بما يعزز مسؤوليتهم البيئية والمجتمعية.

وأشار الشامسي إلى أن حملة «صيف آمن وسعيد» بدأت بتوزيع الورود وحسن استقبال الزوار، وستتبعها على مدار الصيف فعاليات عديدة تستهدف كل الفئات المجتمعية من مختلف الأعمار، من خلال محطات توعوية تفاعلية.