الساحر غاندالف يسقط على المسرح في لندن

سقط الممثل البريطاني إيان ماكيلين، (85 عاماً)، المعروف بدور «الساحر غاندالف» في ثلاثية «سيد الخواتم»، على خشبة المسرح في لندن مساء الإثنين، ما أدى إلى إلغاء العرض.

وقال شهود لوسائل إعلام بريطانية، إنه أثناء أداء الممثل شخصية «جون فالستاف» في مشهد معركة ضمن مسرحية «بلاير كينغز»، المقتبسة من مسرحية شكسبير «هنري الرابع»، سقط إيان ماكيلين على المسرح. وسمع الحاضرون الممثل يصرخ من الألم، قبل نقله في سيارة إسعاف.

وأصبح إيان ماكيلين، المتخصص في مسرحيات شكسبير، الذي مثل فيها مرات عدة في المسرح، نجماً عالمياً في العقد الأول من القرن الـ21 من خلال لعب دور «ماغنيتو» في «إكس من»، ثم «الساحر غاندالف» الطويل اللحية في ثلاثية «سيد الخواتم».

وقال ناطق باسم المسرح، إن إيان ماكيلين يحتفظ بـ«معنويات جيدة»، وإن الأطباء الذين فحصوه أكدوا له أنه «سيتعافى بشكل كامل وسريع».