بعد عمرو دياب .. خالد النبوي يثير الجدل بانفعاله على أحد المعجبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر انفعال الفنان خالد النبوي على المعجبين خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله محاولة أحد المعجبين لفت انتباه الفنان خالد النبوي الذي كان ينظر في اتجاه آخر، بوضع يده على جسده، الأمر الذي فاجأ خالد النبوي لتظهر على ملامحه علامات الانزعاج.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر للفنان خالد النبوي، خلال العرض الخاص لفيلمه وهو يطالب أحد المعجبين بالتوقف عن تصويره.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله انفعال خالد النبوي وقيامه بدفع الكاميرا بعيدا، قائلا: "أنا ممكن أستأذنك متصورنيش".

وفور انتشار فيديوهات خالد النبوي على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات من المعجبين على رد فعله، وقاموا بربطها بأزمة الفنان عمرو دياب، مشيرين إلى تكرار مواقف انفعال النجوم مع المعجبين بالفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن نجوم وفريق عمل فيلم "أهل الكهف" احتفلوا يوم الاثنين الماضي بالعرض الخاص للعمل في أحد مولات منطقة 6 أكتوبر، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

وشهد العرض الخاص حضور كل من خالد النبوي ونجله الفنان نور النبوي وهاجر أحمد وزوجها وبيومي فؤاد ورشوان توفيق وميني جمال وهالة سرحان وعمرو محمود ياسين وزوجته ونجله محمود ياسين والمخرج شريف عرفة والمؤلف أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي.