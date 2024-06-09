التلوّث الناجم عن حرائق كاليفورنيا.. تأثيره مدمر

تسبّب التلوّث الناجم عن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا في وفاة أكثر من 52 ألف شخص خلال 10 سنوات، كما أفادت دراسة أول من أمس.

وأثبت الباحثون أن التلوّث الناجم عن الحرائق تأثيره مدمر على السكان المحليين، متجاوزاً بكثير عدد الوفيات التي تُعزى مباشرة إلى هذه الحرائق.

وركزت الدراسة التي قادتها ريتشل كونولي، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، على تأثير الجسيمات الدقيقة التي أطلقتها حرائق الغابات بين عامي 2008 و2018، مستبعدةً مصادر التلوّث الأخرى الناجمة عن النقل أو القطاع الصناعي.

وأشارت النتائج إلى أن 52 ألفاً و480 حالة وفاة مبكرة تُعزى إلى الحرائق في كاليفورنيا على مدى 10 سنوات.

وتوصل فريق الباحثين أيضاً إلى أن الكلفة الإجمالية لرعاية المصابين بلغت 432 مليار دولار، وفق الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسز».