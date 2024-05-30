مكملات غذائية يمكن أن تسبب الوفاة

نشرت كولين ميتشي، نائبة رئيس كلية الطب في جامعة سنترال لانكشاير في بريطانيا، دراسة عن مخاطر استخدام مكملات التستوستيرون.

واوضحت الدراسة إن الرغبة في الحصول على جسم منحوت تدفع بعض رواد الألعاب الرياضية الهواة إلى تجربة المنشطات الاصطناعية، وعلى وجه التحديد، مكملات التستوستيرون.

إذ يساعد هرمون التستوستيرون على بناء كتلة العضلات الهزيلة والتحكم في نمو العظام، وهذا يحسن قوتنا وقدرتنا على التحمل الرياضي ولياقة القلب والأوعية الدموية. ولكن في حين أن هرمون التستوستيرون الاصطناعي قد يحسن مظهرك على المدى القصير، إلا أنه لا ينبغي تجاهل عواقبه على المدى الطويل.

وكشفت الدراسة ان تعاطي التستوستيرون يؤدي إلى تضخم القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتصبح الشرايين أقل مرونة.

وهذه التغييرات تجعل من الصعب على القلب القيام بوظائفه، مما يزيد من خطر الموت المفاجئ.كما قد يسبب تعاطي التستوستيرون إلى تلف الكبد والكلى بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يستخدمون المنشطات على المدى الطويل.

وكشفت الدراسة ان للتستوستيرون آثار نفسية أيضًا، بما في ذلك زيادة العدوان والاكتئاب والقلق.