لبنان يفقد نجم أفلام الحركة فؤاد شرف الدين

غيّب الموت أول من أمس، نجم أفلام الحركة في لبنان خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، فؤاد شرف الدين، عن 83 عاماً، بعد أسابيع من خضوع الممثل اللبناني الملقب بـ«الكابتن» لعملية جراحية في الرأس.

وتوفي الفنان في أحد مستشفيات بيروت، حيث كان يُعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه، بحسب نقابة ممثلي المسرح والسينما.

وحقق شرف الدين شهرة بأدواره في أفلام الحركة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، من أهمها: «الممر الأخير» و«المجازف» و«القرار» و«نساء في خطر» و«المتوحشون» و«حسناء وعمالقة».

وعلّق عدد من الممثلين على وفاة شرف الدين، الذي طبع حقبة من تاريخ السينما والتلفزيون في لبنان. وقال الممثل باسم مغنية عن الراحل: «بطل طفولتي.. عند أول ظهور له على شاشة السينما، كان الناس يبدأون بالتصفيق والصفير.. ويقولون بصوت عال (جاء البطل).. جملة لن أنساها من طفولتي».