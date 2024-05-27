لتجنب الجفاف...اختبار بسيط يقيس درجة ترطيب الجسم

حض أخصائي أمراض الباطنية الروسي الدكتور يارسلاف أشيخمين الناس على أن يحافظوا في الطقس الحار على ترطيب أجسامهم لتجنب الجفاف والإصابة بضربة شمس. قائلا «ان هناك اختبارا بسيطا مهما بصورة خاصة لكبار السن؛ يتضمن قرص جلد الجانب الخلفي من اليد بخفة وتركه؛ فإذا بقيت طية الجلد أكثر من ثلاث ثوان، فمن المحتمل جدا أن الجسم يعاني من الجفاف؛ لذلك يجب إعادة النظر بنظام الماء والملح. كما انه من المهم التفكير بكيفية تجديد السوائل التي يفقدها الجسم خلال عملية التعرق في الطقس الحار. إضافة إلى ذلك قد يشير لون البول الغامق إلى مستوى مرتفع لجفاف الجسم، ما يعني أن الجسم قد بدأ يقتصد بالمياه». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «غازيتا رو» المحلي.

وأوضح الطبيب ان بعض الأشخاص لا يشربون السوائل في الطقس الحار لتجنب التعرق؛ بيد أن هذا «يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس». مبينا «يجب شرب الماء دائما حتى مع عدم الشعور بالعطش. ويجب على معظم الناس شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم (بما فيها الحساء والشاي). كما أنه على الأشخاص الذين يعملون في الطقس الحار بأماكن مكشوفة أن يشربوا 400-500 ملليلتر من السوائل كل 30-40 دقيقة». وفق قوله.

وخلص الطبيب الروسي الى القول «يفضل شرب المياه المعدنية، ولكن ليس المياه المعدنية الطبية التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن المستخدمة بعلاج حالات مرضية معينة». مستدركا «يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة جدا من الماء الذي لا يحتوي على معادن (مثل تلك التي توفرها مرشحات التناضح العكسي) إلى التسمم المائي. إضافة لذلك؛ يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر والكحول».