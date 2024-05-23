يطلق عروسه في "الصباحية" بسبب لون عينيها

في واحدة من أغرب أسباب الطلاق، أقدم مهندس على تطليق زوجته في "الصباحية" بسبب لون عينيها.

وفوجئت عروس مصرية بشجار عريسها معها في "الصباحية"، حيث استيقظت من النوم بدون عدساتها اللاصقة، وكان يعتقد أن لون عينيها أخضر!

ولم يتمالك الزوج نفسه ولم يراع فرحة العروس بالزواج الذي دام لساعات، بل اتهم العروس بخداعه وقام بتطليقها.

وحاولت العروس إفهام زوجها، الذي لم يسألها عن لون عينيها خلال فترة الخطوبة التي دامت شهرين فقط، أنها ترتدي العدسات اللاصقة بشكل دائم بسبب مشكلة في النظر، ولا تخلعها إلا وقت النوم، إلا أنه أصر على أنه يتمسك بشرط "لون العينين" بغية "تحسين النسل".

وتدخل الأهل لحل المشكلة، وحاول أهالي العروس توضيح الأمر للزوج، وأنه، حتى لو كانت العروس بعينين خضراوين، فهذا لا يؤكد حصوله على أطفال يحملون نفس الصفة، وأنهم قد يحملون جيناته، إلا أنه رفض بشكل قاطع التراجع عن الطلاق.

وحكمت محكمة الأسرة في مصر لصالح العروس بالخلع من زوجها، بعد أن رفض تطليقها بشكل رسمي وإعطاءها حقوقها الشرعية، حيث إنه دخل بها وتم الزواج.

وقالت نهى الجندي، محامية الزوجة، إنه بعد الحكم بالخلع، لا تزال هناك قضية تبديد المنقولات الزوجية، حيث يرفض الزوج إعطاء زوجته حقوقها الشرعية ومنقولاتها الزوجية حتى الآن.