ملكة جمال ألمانيا تتعرّض للتّنمر بسبب شكلها!

تتعرض ملكة جمال ألمانيا الجديدة آبامه شوناور البالغة 39 سنة، وهي مهندسة معمارية من أصل إيراني، لحملة تنمّر عبر الإنترنت لأنّ شكلها لا يتطابق بصورة كبيرة مع المعايير الجمالية النمطية لملكات الجمال.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في برلين، تقول: "أجد هذا الأمر محزناً جداً".

وأضافت أنّ "هذه الرسائل سطحية لدرجة أنني أعجز عن قول أي شيء"، في إشارة إلى التعليقات الساخرة والإهانات التي طالت شكلها وعمرها وأصولها.

وأُدخلت منذ العام 2019، تغييرات إلى مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" على غرار ما حصل في مسابقة "ملكة جمال الكون" نوعاً ما، مع العلم أن لا صلة بين المسابقتين.

والمسابقة التي تغيّر اسمها إلى "جوائز ملكة جمال ألمانيا"، تولي اهتماماً أقل للمقاسات والعمر والوزن، وتركز أكثر على شخصية المتباريات والقيم التي يؤمنَّ بها والقضايا الاجتماعية التي يرغبن في الدفاع عنها والعمل من أجلها.