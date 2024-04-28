نيويورك تعيد 30 قطعة أثرية منهوبة إلى كمبوديا وإندونيسيا

أعلنت السلطات القضائية في نيويورك، أول من أمس، أنها أعادت إلى كمبوديا وإندونيسيا 30 عملاً فنياً بقيمة ثلاثة ملايين دولار، كانت نُهبت أو بيعت أو نقلت بشكل غير قانوني من قبل شبكات تجار ومهربين أميركيين.

وأعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك ألفين براغ، في بيان، إعادة 27 قطعة إلى بنوم بنه، وثلاث إلى جاكرتا، مشيراً إلى أنّ عملية الإعادة تمّت في مراسم منفصلة أقيمت قبل أيام.

وقال براغ «نواصل التحقيق في شبكات الاتجار الكبيرة التي تستهدف الآثار في جنوب شرق آسيا. ومع أننا أحرزنا تقدماً وقمنا بتفكيك شبكات عدة، لايزال يتعين علينا إنجاز عمل كثير».

ويقود مكتب المدعي العام في مانهاتن منذ عام 2017 حملة دولية لإعادة الأعمال الفنية.

وأعيدت قطع فنية بقيمة 250 مليون دولار إلى أكثر من 25 دولة.