فرح تحول لجنازة بمصر..غرق سيارة عروسين في مصر

تحوَّل زفاف بمحافظة البحيرة المصرية إلى مأتم، بسبب غرق سيارة العروسين في إحدى القنوات المائية المجاورة لطريق زراعي كان يسير عليه موكب العرس.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أسفر الحادث عن وفاة صديقة العروسة وإصابة العروسين والسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم. وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في مياه ترعة الرشيدية التابعة لمركز رشيد، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 3 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنه أثناء مرور سيارة زفاف أمام ترعة الرشيدية انقلبت في المجري المائي، فتوفيت صديقة العروس، البالغة من العمر 25 عاماً، فيما أصيب العروسان والسائق، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى المركزي لعلاجهم.