دبي ترضي كل الأذواق.. رحلة بين أطباق العالم الفاخرة بـ 10 دراهم

ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، تنطلق الدورة الثانية من فعالية «طبق بـ10 دراهم»، التي تعد الزوار والباحثين عن أطيب النكهات بأفضل الأسعار بتجربة مجموعة واسعة من الأطباق تقدمها مئات المطاعم المشاركة، مقابل 10 دراهم فقط للطبق الواحد، وذلك حتى 12 مايو المقبل.

ويمكن لسكان دبي وزوارها خوض رحلة رائعة من النكهات والمذاقات وتجارب الطهي ضمن ما تقدمه مدينة دبي، والتي تشمل أكثر من 25 مطبخاً، بما في ذلك مطبخ البحر الأبيض المتوسط ​​من «ايليمنس كافيه»، ومأكولات من هاواي من «بوك آند كو»، ومن اليونان من «فيلوتيموس»، والكورية من «هانجري هوس»، والمكسيكية من «ويليس»، والفارسية من مطعم «ذا سيب ال سي سي».

وتعكس هذه الخيارات التنوع الكبير لثقافة المأكولات في دبي، وتجارب الضيافة الرائعة التي تقدمها المطاعم الإماراتية والمحلية والفاخرة.

وتتيح هذه الفعالية المميزة فرصة تناول الأطباق المفضلة أو تجربة أطباق جديدة ولذيذة أو تذوق عينة من الأطباق الأشهر والأكثر شعبية في المطاعم المشاركة، والتي تتضمن العديد من المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان.

وسيتمكن سكان دبي وزوارها من استكشاف مئات العروض بقيمة 10 دراهم طوال أيام المهرجان لدى المطاعم المشاركة والمدرجة ضمن منصة زوماتو Zomato.

وتمثل فعالية «طبق بـ10 دراهم» فرصة مثالية لعشاق المأكولات والباحثين عن تجارب طعام رائعة بأفضل الأسعار، إذ توفر الكثير من الأطباق الفاخرة المحلية والعالمية بأسعار مخفضة، وتعكس مشهد المأكولات الغني والمتنوع في دبي.

ويسلط مهرجان دبي للمأكولات، الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 12 مايو المقبل، الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات وغيرها.

ويقدم المهرجان تجارب مناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة، إلى المفاهيم المحلية، وصولاً إلى المطاعم العالمية الفاخرة، مع العديد من الوجهات المناسبة للعائلات.

أنشطة مميزة

في دورته الـ11 التي انطلقت أول من أمس، يعيد مهرجان دبي للمأكولات 2024 تقديم مجموعة من الفعاليات المتميزة، مثل «أسبوع دبي للمطاعم»، و«رحلة في عالم المذاقات»، و«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، و«طبق بـ10 دراهم»، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي (Food Focus Dubai Photography)، و«إبداعات الشيف».

. 12 مايو المقبل، تختتم الدورة الـ11 من مهرجان دبي للمأكولات.