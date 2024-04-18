أجمل ما في العالم يلتقي بدبي.. نجوم ومذاقات وفرح

طيف واسع من المهرجانات والفعاليات الترفيهية، تتألق بها أجندة دبي خلال الشهر الجاري، بدءاً من مهرجان دبي للمأكولات الذي سينطلق بعد غدٍ، وصولاً إلى مجموعة من العروض الأدائية، ومنها مهرجان دبي للكوميديا، والحفلات الموسيقية والعروض الحية المتنوعة والمتعددة اللغات، لتجمع المدينة كعادتها نجوماً من جهات العالم المختلفة، يرسمون الفرح على وجوه سكان دبي وضيوفها.

وتتميز الفعاليات بتوزعها على أماكن ووجهات متنوعة في المدينة التي تنبض بالفنون والفعاليات التي تبرز تألقها في المجال الترفيهي والإبداعي.

ومن الفعاليات البارزة التي ستنطلق بعد غدٍ، الدورة الـ11 من مهرجان دبي للمأكولات 2024، والتي ستستمر فعالياتها حتى 12 مايو المقبل، عبر مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة في عالم من النكهات والمأكولات وفنون الطهي والعروض المميزة.

وسيشهد المهرجان الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أجواء احتفالية مميزة لسكان دبي وزوارها، إذ سيتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة، فضلاً عن قوائم الطعام العالمية والمحلية والعروض والمسابقات.

ويسلّط المهرجان في هذا العام، الضوء على أبهى صور الضيافة والتميّز والإبداع من خلال التجارب الفريدة لدى المطاعم الحاصلة على نجمة «ميشلان»، إضافة إلى تجارب الطعام المستدامة.

كما سيحتفي المهرجان بالإسهامات التي تثري فنون الطهي ومشاهير الطهاة والمؤثرين ونقاد الطعام، وسيشارك أكثر من 50 مطعماً مميزاً من بين أفضل مطاعم الإمارة على مدار سبعة أيام بتقديم قوائم طعام حصرية وبأسعار استثنائية، فضلاً عن تقديم عروض بأسعار منافسة في مواقع ووجهات متنوعة.

كما تعود في هذه النسخة من المهرجان فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات من إي آند» عبر برنامج حافل بالفعاليات المحلية، فضلاً عن تجارب فريدة ستكون ضمن «رحلة في عالم المذاقات»، وهي عبارة عن أنشطة ستوزع في عدد من وجهات دبي خلال المهرجان. بينما ستطل الفعالية الجديدة «قائمة الطهاة»، لتتيح للزوار تذوق أفضل الأطباق بأسعار ثابتة، وتتيح لهم أيضاً فرصة اللقاء مع الطهاة.

عروض

وسيواصل «مهرجان دبي للكوميديا» عروضه الحية والمباشرة على مسارح متنوعة في دبي، ومنها «ذا ثياتر دبي» ومسرح «دبي أوبرا»، ومع مجموعة من أبرز الأسماء العربية والغربية في عالم الكوميديا. وانطلق أول العروض في 15 الجاري، مع عامر زهر، والذي قدم أمسية مملوءة بالضحك على مسرح دبي أوبرا، وتناول فيها مواضيع متصلة بالحياة اليومية والثقافة العربية.

بينما أحيا، أمس، البريطاني آل موراي، على المسرح نفسه، عرضه الكوميدي الحافل بالطرائف.

وستقدم مجموعة من العروض الخاصة بالمهرجان مع عدد من النجوم من الغد وحتى نهاية الشهر الجاري، ومن بين النجوم الأجانب الذين سيقدمون عروضهم الكوميدية الهندية - الأميركية زارنا غارغ، و«سبنسر وفوغ»، فيما ستشمل العروض العربية أمسية خاصة لكل من فرقة «ستاند آب إماراتي»، وفرقة «كوميديا بالمصري»، إلى جانب عرض خاص لرياض موسى.

أنغام عربية وأجنبية

ومن عالم الضحك إلى الموسيقى مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات الموسيقية التي تجمع بين ألق النغم الشرقي، وسحر الموسيقى الغربية، حيث ستكون دبي على موعد مع مجموعة من الحفلات الطربية، والفرق العالمية.

وستقدم فرقة «أوركسترا روسيا السيمفونية للشباب» بقيادة المايسترو يوري باشميت، حفلاً للموسيقى الكلاسيكية على خشبة مسرح زعبيل في 22 الجاري، وسيتضمن الحفل عزفاً لأشهر المقطوعات الموسيقية والأوبرالية، ومقطوعات لأشهر المؤلفين العالميين ومن بينهم تشايكوفسكي ورحمانينوف، وستؤدي الفرقة أعمالاً تبرز مواهب وقدرات مغنين وعازفين منفردين من البولشوي.

فيما ستقدم فرقة «اينكوغنيتو» البريطانية حفلاً يجمع بين موسيقى الجاز والفانك والسول على خشبة دبي أوبرا في 25 الجاري.

وسيجتمع كل من إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، خلال حفل في الليلة نفسها على مسرح كوكاكولا أرينا، إذ سيعيش الجمهور لحظات لا تنسى في حفل سيمتد ثلاث ساعات وسيستمتع الحضور بأشهر أغنيات نجوم تلك الأمسية.

كما سيكون الجمهور على موعد مع نجوم حققوا جوائز عالمية، حيث سيعود النجم الهندي أريجيت سينغ، ليلتقي جمهوره في دبي بعد النجاح الذي حققه حفله الأول، وذلك في 27 الجاري على خشبة كوكاكولا أرينا. وستقدم فرقة «ميوزيك اتيرنا» حفلها الموسيقي الأول في دبي، بقيادة المايسترو الروسي - اليوناني الشهير تيودور كورنتزيس، وسيجمع الحفل بين المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة.

كما تستضيف دبي عروضاً تنقل الجمهور إلى عوالم وبلدان مختلفة، ومن بينها عرض «ترافيسيا كولومبيا» الذي سيقدم على مسرح زعبيل، وسيصحب الحضور على مدار 90 دقيقة إلى شوارع كولومبيا من خلال الموسيقى والرقص والمسرح، إذ سيكتشف الحضور سحر وجمال هذا البلد من خلال الفن والأزياء والرقصات التقليدية والفلكلورية.

• فرقة «ميوزيك اتيرنا» ستقدم حفلها الموسيقي الأول في دبي، بقيادة تيودور كورنتزيس.

• 7 دبي تستضيف عروضاً تنقل الجمهور إلى عوالم وبلدان مختلفة، ومن بينها عرض «ترافيسيا كولومبيا».

للأطفال حصة من المرح

لا يمكن أن تغيب حصة الأطفال من الترفيه، إذ سيتم تخصيص جرعة من الفرح مع عرض «آدم ومشمش والغول اللطيف»، وسيلتقي المرح مع التعليم في عمل مسرحي سيقدم في «ذا فريدج» في 27 الجاري.

ويقدم العمل مغامرة شائقة برفقة «آدم» و«مشمش»، الشخصيتين المفضلتين لدى الأطفال من سلسلة «تعلم اللغة العربية».

يحاول خلال هذا العمل المسرحي كل من آدم ومشمش مساعدة صديقهما الغول اللطيف الذي سرق شرير اسمه وصوته. ويتضمن العرض التعليمي التفاعلي كل ما يتعلق بالحروف والأرقام، والحيوانات والمعلومات المناسبة للأطفال من عمر ثلاث سنوات وما فوق.